Yüksel Yıldırım: 'Okan Kocuk'u istiyoruz'

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, transfer gelişmelerini değerlendirdi.

"OKAN KOCUK'U İSTİYORUZ"

Galatasaray 'da forma giyen Okan Kocuk'u kadrolarına katmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "Okan Kocuk'u istiyoruz. Hocamız görüştü. 'Beni oynatacaksanız eğer gelmek istiyorum' dedi. Okan'ı Samsunspor'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DIA SABA'DAN VAZGEÇTİK"

İsrailli oyuncu Dia Saba ile anlaşamadıklarını söyleyen Yıldırım, "Evet oyuncuyla görüştüm. Şu an anlaşma şansım yok. Oyuncu 1 milyon euro'dan kapı açtı. Benim öyle bir param yok. Niye yok. Türkiye Futbol Federasyonu benim harcama limitimi açıklamadı ki daha. Bilmiyorum. Şimdi bu harcama limiti içinde giden oyunculara para vereceğim git diye kalan oyunculara para vereceğim artı geleceklere var. Her yaptığım transferin bir kopyası TFF'ye gidiyor oradan limitimden düşecek sonra TFF diyecek ki senin limitin doldu. Ne yapacağız şimdi. Onun için biz Samsunspor olarak şu an denk bütçe oluşturacağız." sözlerini sarf etti.

AYRILACAK İSİMLER

Takımdan ayrılacak isimler hakkında da konuşan Yıldırım, "Bizim 2 kiralığımız Ali Kaan ve Emre gidiyor. Süper Lig seviyesi oluşmamış oyuncularımız var. Kampta tabi ki hocamız bakacak. Ama mesela kötü anlamda değil, Ali Ülgen'in, Soner Gönül'ün kiralık olarak verilip bir yıl daha pişmesini istiyor. Çünkü, performans iyi ama Süper Lig için yeteri kadar iyi değil. Bunun gibi genç oyuncularımız var. Polat var. Kiraya vermeliyiz ki bol oynasın. Hocamızın gerçekleştireceği 2 kampın ardından Celil gibi 6-7 oyuncunun kalıp kalmayacağı ile ilgili karar vereceğiz. 30 kişilik bir ekibimiz var. 15- 18 arasında da kira da oyuncularımız var. Bu oyuncular gelecek tekrar geri gidecek. Bizim bu sene 30 kişilik kadronun tahmin ediyorum yarısı kalır, yarısı gider. Gidenlerin birkaçı kiralıktı geri dönüyor. Birkaçından ise kendilerine kulüp bulmaları istenilecek. Gerisi de kiralık gidecek." sözlerini sarf etti.

DEMBA BA İLE ANLAŞMA

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba ile bir anlaşma yapmak istediklerini belirten başkan Yıldırım, "Demba Ba ile birlikte Fransa'da bir takım satın almak istiyoruz. Valenciennes olabilirdi, çok para olduğu için vazgeçtik. Şimdi bir takımla görüşüyoruz. Teklifi kabul ettiler. Avukatlar detayları inceliyor. Belki 1 ay içinde Fransa'da bir takım satın alabiliriz." dedi.

"BEŞİKTAŞ HAKLI"

Son olarak hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım "Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. 1. Lig'de de 2 takım çekildi. Geçmişe yönelik gidiyorlar. Samsunspor'un 1989'daki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O yanlış, bana göre devam ettiriliyor. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. 30 sene önceki Türkiye, 30 sene önceki futbol endüstrisi yok ki. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim." ifadelerini kullandı.