Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Ligde kritik haftalara girilirken dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Başkan Yıldırım, KRT'ye yaptığı açıklamada, kalan son 4 maçlarının hepsinin Avrupa hedefi yolunda final niteliğinde olduğuna değinerek, "Avrupa hedefi sezon başı yoktu. Ama sezon ortasında gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir şehrin rüyası bu. Bununda gerçekleşmesi için 5 hafta kaldı. Bundan sonraki her maç bizim için final havasında. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde çok önemli Eyüpspor maçı var. Yani bu Avrupa biletinin yüzde 60'ını garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BAŞARI TESADÜF DEĞİL"
Yıldırım, "Bu hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bizi etkiliyor. Biz de ligde kalma mücadelesi verenlerle oynayacağız. Tüm maçlar zor sonuçta. Ama biz her maça galibiyet için çıkacağız. Ama hedefimiz tamamen Avrupa odaklı. Onun dışında güzel bir sezon geçiyor. Yönetim olarak gayet güzel şeyler yaptık.
Altıncı haftadan itibaren Samsunspor ilk dörtte, demek ki bu tesadüf değilmiş. Bu bir çalışmanın ürünü. Bunu da böyle bitirirsek başladığımız gibi mükemmel bir sezon geçirmiş olacağız. Ben buradan tüm futbolcu grubunu, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum çünkü mucize başarıyoruz" dedi.
Başkan Yıldırım, KRT'ye yaptığı açıklamada, kalan son 4 maçlarının hepsinin Avrupa hedefi yolunda final niteliğinde olduğuna değinerek, "Avrupa hedefi sezon başı yoktu. Ama sezon ortasında gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir şehrin rüyası bu. Bununda gerçekleşmesi için 5 hafta kaldı. Bundan sonraki her maç bizim için final havasında. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde çok önemli Eyüpspor maçı var. Yani bu Avrupa biletinin yüzde 60'ını garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"BAŞARI TESADÜF DEĞİL"
Yıldırım, "Bu hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçı bizi etkiliyor. Biz de ligde kalma mücadelesi verenlerle oynayacağız. Tüm maçlar zor sonuçta. Ama biz her maça galibiyet için çıkacağız. Ama hedefimiz tamamen Avrupa odaklı. Onun dışında güzel bir sezon geçiyor. Yönetim olarak gayet güzel şeyler yaptık.
Altıncı haftadan itibaren Samsunspor ilk dörtte, demek ki bu tesadüf değilmiş. Bu bir çalışmanın ürünü. Bunu da böyle bitirirsek başladığımız gibi mükemmel bir sezon geçirmiş olacağız. Ben buradan tüm futbolcu grubunu, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum çünkü mucize başarıyoruz" dedi.