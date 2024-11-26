Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden pivot takviyesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail'in Hapoel Holon forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Hans Vanwijn'in, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yaptığı kaydedildi.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımı:
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail'in Hapoel Holon forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Hans Vanwijn'in, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yaptığı kaydedildi.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımı: