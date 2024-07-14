Youssouf Fofana, Milan için indirim bekliyor!

Monaco ile 1 yıl szöleşmesi kalan ve kontratını yenilemeye yanaşmayan Youssouf Fofana'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; takımdan ayrılmak isteyen Fransız oyuncu, Milan'a gitmek istediğini doğruladı.



30 MİLYON EURO ÖDEMEYECEK



Haberde İtalyan devinin, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için 30 milyon euro ödemeye yanaşmadığı ve Fransız ekibinden indirim talep ettiği belirtildi.



Milan'a transfer olmak isteyen Fofana'nın da Monaco'dan bonservis talebini düşürmesini istediği vurgulandı.



25 yaşındaki orta saha, Fransız ekibinde 175 maça çıktı ve 7 gol, 15 asistlik performans sergiledi.





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