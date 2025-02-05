Youssef En-Nesyri, ritmini buldu: Son 11 maçta 14 gol attı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Müsabakanın 81. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan En-Nesyri, skoru 4-0'a getirirken, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp maçın skorunu ilan etti.
Takımının son 11 resmi maçında 14. golünü kaydeden golcü futbolcu, toplamda ise bu sezonki 20. golünü attı.
Geçen hafta perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında skor üreten En-Nesyri, pazar günü Süper Lig'deki Çaykur Rizespor müsabakasında da galibiyeti getiren isim olmuştu. Erzurumspor FK karşısında da skor üreten Faslı forvet, 1 hafta içinde UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı,
Müsabakanın 81. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan En-Nesyri, skoru 4-0'a getirirken, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp maçın skorunu ilan etti.
Takımının son 11 resmi maçında 14. golünü kaydeden golcü futbolcu, toplamda ise bu sezonki 20. golünü attı.
Geçen hafta perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında skor üreten En-Nesyri, pazar günü Süper Lig'deki Çaykur Rizespor müsabakasında da galibiyeti getiren isim olmuştu. Erzurumspor FK karşısında da skor üreten Faslı forvet, 1 hafta içinde UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı,