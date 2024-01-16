Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın yeteri kadar pas alamamasına "bazen üzüldüğünü" söyledi.



Young'ın geçtiğimiz gece Hawks'ı 36 sayıyla Spurs'e karşı 109-99'luk galibiyete taşıdığı karşılaşmada, dikkatler ayrıca ikinci yarıda 26 sayı, 13 ribaund ve dokuz smaçla olağanüstü bir performans sergileyen Wembanyama'ya da çevrilmişti.



Hawks'ın 35 sayılık üstünlüğünü korumasına rağmen Spurs, Wembanyama'nın sahadaki etkileyici performansıyla skora ortak olmayı başarmıştı.



Wembanyama'nın sahadaki etkisi hakkında konuşan Young, genç oyuncunun sahadayken rakiplerin karşılaştığı belirsizliklerin altını çizerek, sahada hak ettiği kadar pas almadığına şu şekilde değindi:



"Sahada bulunduğu her an varlığını hissettiriyor. Şutunuzu mu bloklayacak yoksa alley-oop pası için potaya mı gidecek, bilmiyorsunuz. Hücumda topu daha çok vererek, ikinci yarıda onu çok daha iyi kullandılar. Bazen onun için üzülüyorsunuz. Fazlasıyla boş şut imkanı yakalıyor ama bazen görmüyorlar. Ve ikinci yarıda o alley-oop paslarıyla bunu yapmayı başardılar."



Fransız oyuncu, yakın zamanda takım arkadaşlarından yeterli pas alamama konusundaki endişeler hakkında konuşarak, bu anlatının doğru olmadığına inandığını belirtmişti.



Wembanyama bu sezon maç başına 28,6 dakikada 19,6 sayı, 10,3 ribaund, 3 asist ve 3,2 blok ortalamaları yakalıyor.



