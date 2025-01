'Yılın enleri' ödüllerini alan paralimpik sporcular, yeni nesillere ilham oluyor

Her yıl dağıtılan "yılın enleri" ödülleri kapsamında Avrupa Paralimpik Komitesi, Paralimpik Milli Yüzücü Umut Ünlü'yü "yılın erkek sporcusu", Golbol Milli Takımı'na "yılın takımı" ödülünü verirken, Dünya Okçuluk Federasyonu, Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'yi "yılın para kadın okçusu" olarak ilan etti.



Paralimpik Milli Yüzücü Umut Ünlü, Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi ile Golbol Milli Takımı adına takım kaptanı Sevda Altunoluk, "yılın enleri" ödüllerine ilişkin duygularını ve paralimpik sporlara ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı.



- Umut Ünlü: "Biz de her şeyi yapabiliyoruz"



Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 50 ve 200 metre serbestte elde ettiği iki altın madalya ile Türkiye'ye yüzme dalında ilk birinciliği kazandıran Umut Ünlü, geç yaşta başlamasına karşılık bu başarıyı elde edebilmek için çok çaba sarf ettiğini söyledi.



Kariyerinin ilk yıllarında zaman zaman bocaladığı dönemler olsa da yılmadan çalışarak bugünlere geldiğini aktaran Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği altın madalyanın gururunu taşırken Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından "yılın erkek sporcusu" seçilmesinin, taşıdığı gururu taçlandırdığını ifade etti.



Kazandığı ödülün her ne kadar bireysel olsa da aslında tüm engellilere ilham olmasını arzu ettiğini aktaran Ünlü, her bir engellinin spora kazandırılana kadar mücadele edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda iki tane altın madalya alarak ülkemde bunu ilk yapan tek sporcuyum. Bunun için de gerçekten çok gururluyum. Bu sene de Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından yılın sporcusu seçildim. Gerçekten benim için inanılmaz bir gurur. Ben kariyerim boyunca her zaman engelli sporcular için mücadele ettiğimi söylemiştim. Bu mücadelem her bir engelliyi spora sosyal hayata kazandırana kadar devam edecek. Çünkü biz engellilerin, normal insanlardan hiçbir farkı yok. Biz de her şeyi yapabiliyoruz. Ayaklarımız olmazsa da duş alabiliyoruz, kollarımız olmazsa da araba sürebiliyoruz. Biz hayatı çok seviyoruz. Yeter ki kimse bize engel olmasın, karşımıza engeller çıkmasın. Biz hiçbir zaman bir engelli olmayız."



- Sevda Altunoluk: "Elde ettiğimiz başarılarla gelecek nesillere ilham olduk"



Paralimpik oyunlarında Kadınlar Golbol final müsabakasında İsrail'i 8-3 mağlup ederek altın madalyayı kazanan Golbol Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından "yılın takımı" olarak seçilirken, takım kaptanı Sevda Altunoluk elde ettikleri başarının ve bu başarının uluslararası alanda kabul görmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.



Altunoluk, Türkiye'nin 2016 Rio, 2020 Tokyo ve son olarak 2024 Paris Paralimpik oyunlarında elde ettiği başarı ile peş peşe üçüncü defa şampiyon olduklarını hatırlatırken, "Bunun arkasında çok büyük bir fedakarlık ve emek var. Ülkemiz ve takımımız için gurur verici ve mutluluk verici. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sıra en büyüğünde. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda 4'üncü kez şampiyon olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Elde ettikleri başarılar ile Türk bayrağını en yukarı taşımayı hedeflemelerinin yanı sıra engellilerin sesi, umudu ve örneği olmak istediklerine vurgu yapan Altunoluk, şu değerlendirmede bulundu:



"Ben Kadın Golbol Milli Takım'ın kaptanıyım. Bizler 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bir tarih yazdık, takım sporlarında ilk altın madalyayı getiren tek takım olduk. 2020 Tokyo'da bu başarımızı devam ettirdik. Üçüncü altın madalyamızı istiyorduk. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda çok çalışarak, orada da şampiyonluk yaşadık. Ve Türk kadınının gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Bizler elde ettiğimiz başarılarla gelecek nesillere ilham olduk. En büyük gurur bu bence. Buradan engelli arkadaşlarımıza, 'Bizler engellerimizi aştık. Siz de başarabilir, siz de bir insanın hayatına dokunabilirsiniz. Spor yapın, her zaman bir hedef koyun ve o hedef doğrultusunda çalışmaya devam edin ve asla pes etmeyin' demek istiyorum. Hayattan kopmaz ve çabalarsanız tüm başarılar sizinle olacaktır."



- Öznur Cüre Girdi: "Türk paralimpik sporunun uluslararası platformda yükselişini tüm dünyada gösterdik"



Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi de Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar makaralı yayda 704 puanla dünya ve paralimpik oyunları rekorunu kırarak altın madalya kazanmasının ardından Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından "Yılın para kadın okçusu" olarak ödüllendirilmesinin Türk paralimpik sporunun dünyada ne kadar ileri gittiğinin önemli bir işareti olduğunu söyledi.



Özellikle Türk Paralimpiği'nin rekorlarla dolu bir yılı geride bırakmasının uluslararası yankılarının devam ettiğini aktaran milli sporcu, "Bir sporcunun en büyük ödülü, emeğinin takdir edilmesi ve başarılarının dünya çapında tanınmasıdır. Bu ödül sadece 2024'ün takdir edilmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda daha fazla sorumluluk ve heyecanı da getiriyor. 2025 yılına bana olan inancı pekiştiren bu takdir ile başlamak gerçekten hedeflerimi büyütmemi sağlıyor ve daha ileriye gitmek için daha fazla çalışmam konusunda beni motive ediyor. " dedi.



27 yaşındaki Girdi, geleceğe ilişkin kariyer hedeflerinin henüz tamamlanmadığını, engellerini aştığı gibi para okçuluğun en tepesine çıkmak için var gücüyle çalışacağını dile getirdi.



Paris'te elde ettiği başarının Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından taçlandırılmasının ardından pek çok engellinin kendisine ulaşarak bu mutluluğa ortak olduğunu aktaran Girdi, bu ödülün, engellilerin sporla hayata tutunması ve paralimpik kültürün Türkiye'deki yayılımına ilişkin çalışmalarını daha da artıracağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Benim hedeflerim her zaman çok büyük oldu ve bu yolda asla pes etmedim. Genç yaşta başladığım spor kariyerimde hep zorluklarla karşılaştım. Bazen ilk antrenmanlarda istediğim seviyeye çıkamamakla hayal kırıklığına uğradım. Sayısız kez düşüp kalkmam gerekti. Beni ayağa kaldıran, her defasında daha iyisini yapabilirsin demekti aslında. Çoğu zaman pes etmek kolay. Çünkü geçirdiğiniz çabayı ve zamanı göz önünde bulundurmak, çok fazla zorlayıcı olabiliyor bazen. İçinizde her türlü sınırı aşacak gücünüz var. Önemli olan mücadeleye devam etmek, düştüğünüzde kalkmak ve asla vazgeçmemek. Kendinize 'ben başarabilirim' demek aslında bütün olay. Engeller sadece bizi durdurmak için değil, daha güçlü ilerlememiz için var. Ben şahsen eşitlik, farkındalık ve kapsayıcılığın artması için üzerime düşeni yaparak daha bir güçlü paralimpik kültürün oluşmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım, yeter ki siz de bunda var olun."