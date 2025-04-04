Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Tuz artık kokmuştur'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi.
Saral, yaptığı açıklamada "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türken, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamanın tamamı;
Saral, yaptığı açıklamada "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türken, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamanın tamamı;