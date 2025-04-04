Trabzonspor'dan hakem tepkisi: "Tuz artık kokmuştur"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Tuz artık kokmuştur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 13:18
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına hakem Mehmet Türkmen'in atanmasına tepki gösterdi. 

Saral, yaptığı açıklamada "Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türken, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır." ifadelerini kullandı. 

İşte o açıklamanın tamamı; 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery