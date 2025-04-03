Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sona erdi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 23:22
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22, 23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery