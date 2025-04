NİSAN AYI KİRA ARTIŞI ZAM ORANI 2025: Ev ve işyerleri Nisan ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oranında olacak? Yeni kira zammı hesaplama tablosu! | Özgün Haberler

TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayı kira artış oranı da enflasyon verileriyle belli oldu. TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Nisan ayı kira artış oranı ve 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.



MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI



TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.



NİSAN AYI KİRA ZAMI ORANI BELİRLENDİ



Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. Nisan ayı kira zam oranı TÜİK'in mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Konut ve işyeri için nisan ayı kira artış oranı hesaplaması açıklandı. TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı. İşte 2025 mart ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.



GÜNCEL KİRA ZAMMI TAVANI HESAPLANDI



Kira zam oranı TÜFE hesaplaması 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 2025 yılı dördüncü ayında konut ve işyeri kira artışı zamları netleşti. Geçtiğimiz mart ayında kira zam oranı tavanı yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Nisan ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.



NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 51,26

Kira Artış Tutarı: 14 bin 353 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 353 TL

