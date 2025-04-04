Derbi öncesi Muslera'dan yönetime prim sözleri!

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Kaleci Fernando Muslera'nın futbolcular adına yönetime konuşarak derbi için özel prim talep etmediği öğrenildi.
"BU BİZİM ÖZÜR MAÇIMIZ"
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaptanının, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak." dediği belirtildi.
Kaleci Fernando Muslera'nın futbolcular adına yönetime konuşarak derbi için özel prim talep etmediği öğrenildi.
"BU BİZİM ÖZÜR MAÇIMIZ"
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaptanının, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak." dediği belirtildi.