Derbi öncesi Muslera'dan yönetime prim sözleri!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera, futbolcular adına yönetime yaptığı konuşmada prim istemediklerini açıkladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Derbi öncesi Muslera'dan yönetime prim sözleri!
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04 Nisan 2025 12:37
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Kaleci Fernando Muslera'nın futbolcular adına yönetime konuşarak derbi için özel prim talep etmediği öğrenildi.

"BU BİZİM ÖZÜR MAÇIMIZ"

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaptanının, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak." dediği belirtildi. 

 
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