Göztepe'den 100'üncü yılda tarihi galibiyet

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi bir galibiyet elde ederek yarı finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Brezilyalı yıldızı Romulo'nun 3 golüyle 3-1 yenerek 49 yıl sonra yarı finale adını yazdırdı. Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez müzesine taşıyan Göz-Göz, kupada en son 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. İzmir ekibi, yarım asır sonra son 4 takım arasına kalıp gözünü kupa ve Avrupa'ya dikti.



Beşiktaş galibiyetiyle yıllar sonra ilk kez kupaya bu kadar yaklaşan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Bucaspor 1928'i eleyip, B Grubu'nda Erzurumspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı gol yemeden yenerek son 8'de de Beşiktaş'ı geçen Göztepe, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 22-23 veya 24 Nisan tarihlerinde bordo-mavililerin rakibi olacak Göztepe, finale çıktığı takdirde Konyaspor-Galatasaray maçının galibiyle 55 yıl sonra kupayı kaldırma ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme mücadelesi verecek.



ROMULO HATIRASINI ALDI



Beşiktaş deplasmanında 3 gol birden atıp yıldızlaşan 23 yaşındaki santrfor Romulo, maçın ardından topu hatıra olarak aldı. Takım arkadaşlarına topu imzalatan Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez hat- trick yaptı. Süper Lig'de bu sezon 11 gol atan Sambacı, kupadaki gol sayısını da 4'e çıkardı. Romulo, bu sezon Beşiktaş deplasmanlarında takımını adeta sırtladı. Ligde yine İstanbul'da 4-2 kazanılan maçta 2 asist yapan Romulo, kupa randevusunda da 3 gol birden atmayı başardı. Göztepe, ligdeki maçta da Beşiktaş karşısında 1-0 gerişe düşmesine rağmen rakibini yenmeyi başarmıştı.



STOILOV: ÖNÜMÜZDE DAHA YOL VAR



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov müthiş bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Göztepe ailesi için her şeylerini vermeye hazır olduklarını dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Bu galibiyeti aldığımız için ve yarı finale çıkmayı başardığımız için mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.



'ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET OLDU'



Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk dakikalarda Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri attık. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum" yorumunu yaptı.



'ZOR SÜREÇLER YAŞIYORUZ'



Süper Lig'de zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Göztepe'nin adını yıllar sonra yarı finale yazdırdık. Zor bir süreçten geçtik, bu süreç bizim için bitmedi. Ama hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar her zaman takımımızın arkasında. Bizleri her zaman destekliyorlar. Buraya geldiğim ilk günden beri çok güçlü bir aile olduğunu hissettim."



'ROMULO İÇİN CİDDİ TEKLİFLER ALDIK'



Maçın yıldızı Romulo hakkında da görüş bildiren Stanimir Stoilov, "Romulo takımın bir parçası ve onun işi gol atmak. Biz onu 1 yıl önce aldığımızda çok büyük efor sarf etti ve büyük gelişim kaydetti. Kendisi sürekli takım için oynuyor. Bu da ona golleri getirdi. Kendisinin çok büyük potansiyeli var. 1.5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önceki transfer söylentileri de aklını karıştırdı. Oyuncularımızın bu dönemlerde akıllarının karışmaması gerekiyor. Odaklanmaları gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten ciddi teklif aldık ama kulübümüz reddetti. Kulüp olarak hedeflerimiz var ve hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hedeflerimize odaklanmış durumdayız" dedi. Göz-Göz'ün geçen sezon kiralayıp bu yıl bonservisiyle kadrosuna kattığı Romulo için ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'un 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti.