NBA yaptığı duyuruda, Houston Rockets oyuncusu Dillon Brooks'un sezonun 16. teknik faulünü almasının ardından 1 maçla cezalandırılacağını bildirdi.



Brooks, Çarşamba günü Utah Jazz'e karşı 143-105 galibiyet aldıkları maçın ilk çeyreğinde, Collin Sexton'a kasık bölgesine tekme atmıştı.



Brooks cezasını, bu geceki Oklahoma City Thunder karşısında forma giymeyerek çekecek.



Herhangi bir NBA oyuncusu veya koçu, normal sezonda 16 teknik faul aldığında otomatik olarak 1 maç cezaya çarptırılıyor ve her iki teknik faul sonrası ise ek olarak 1 maç daha ceza veriliyor.



Brooks, maç sonrası yaptığı açıklamada, ligin teknik faulü iptal etmesini ve böylece takım arkadaşı olan Kanada Milli Takımı oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'a karşı oynamayı umduğunu söylemişti:



"Genelde bu tür hareketler sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilir ve bence hakem Tony Brothers yanlış düdük çaldı."



Brooks karşılaşmada 28 dakikada 21 sayı kaydetmiş ve Rockets ekibi ise 50-27'lik derecesiyle playoff'a kalmayı garantilemişti.



