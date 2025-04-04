Lando Norris, George Russell'ın cumartesi günü McLaren'a ciddi rakip olmasını beklediğini söyledi.



McLaren pilotu Lando Norris, Japonya GP cuma antrenmanlarının ardından takımın pozitif bir durumda olduğunu belirtti.



Suzuka pistindeki rüzgarlı hava koşullarının pilotları zorladığını dile getiren Lando Norris, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Güzel bir gündü ve iyi bir konumdayız. Rüzgâr işleri biraz zorlaştırdı, burada limitlerde sürdüğünüz için en ufak rüzgâr bile aracı oldukça etkileyebiliyor. Genel olarak hâlâ kendimi iyi hissediyorum. Bazı adımlar attık ancak yarına kadar iyileştirmemiz gereken şeyler var. Cuma günü için yeterince mutluyum."



"Hâlâ zirvede olduğumuzu düşünüyorum. George sabah çok hızlıydı, neredeyse bizim kadar hızlıydı. Mercedes güçlü görünüyor. Red Bull biraz daha geride görünse de, sıralamalarda genelde daha yaklaşıyorlar. Yine de bugün karışık bir seanstı, takımların gerçek durumunu net göstermiyor. FP1 takımların gerçek performansını anlamak için daha iyi bir örnekti."



Norris son olarak, "Yarın mücadelenin yakın geçmesini bekliyorum. Umarım öyle olmaz ve bizim için kolay geçer. Ama Mercedes ve özellikle bugün gördüğümüz hızıyla George Russell, mutlaka bize meydan okuyacaktır," şeklinde konuştu.



(Kaynak:Motorsport)







