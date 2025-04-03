Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 12:36 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 12:36

TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Memur ve emeklilerin zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı enflasyon farkı için TÜİK verileri büyük önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı verilerini bugün (3 Nisan) saat 10.0'da açıklandı. 2025 Şubat ayı enflasyon verileri doğrultusunda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. Bu doğrultuda da emekli maaşlarının hesaplanmasına Şubat ayı verisi yüzde 2.27 olarak ortayay çıktı. TÜİK enflasyon farkı, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren maaş zammı üzerinden etkili oluyor. Memur ve emekli maaşı, her yıl 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda güncelleniyor. TÜİK verileri ile beraber gözler memur ve emekli maaşı hesaplama tablosuna çevrildi. Peki TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar? Memur emekli memur maaşı Temmuz zammı yüzde kaç olur? İşte 2025 yılı 3 aylık veriler...

TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Memur ve emeklilerin zammı ne kadar olacak?
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Emekli ve memur maaşı 3 aylık enflasyon farkı, TÜİK Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Bununla birlikte 2025 Temmuz ayı zam tablosu da yeniden şekillendi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Tarım aylıkları ile memur maaşı, yılda 2 defa enflasyon farkı doğrultusunda artıyor. Mart ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla yılın 3. kritik verisi de netlik kazandı. Peki enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025 || EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

2025 OCAK VE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI
TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan TÜİK enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olarak ortaya çıktı.

Şubat ayında ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaş hesaplamasında Şubat ayında yüzde 2.27 olarak ortaya çıktı.
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