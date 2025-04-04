Jose Mourinho, an itibariyle zengin oldu!

Chelsea, tam 20 yıl önce Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ismini tescil ettirmişti. Lisansın süresi bugün sona erdi. Artık Mou, kendi adıyla piyasaya ürünler sürebilecek.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, an itibariyle zengin oldu!
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04 Nisan 2025 11:08
Chelsea, Mourinho markasının lisansını yenilemedi. Bu da Mourinho'nun isminin marka hakkını yeniden kazandığı anlamına geliyor.

Chelsea 20 yıl boyunca mağazalarında Jose Mourinho markasıyla atkı, rozet, kupa, poster sattı.

Roman Abramovic'in fikri olan bu durum nedeniyle Mourinho kendi adıyla herhangi bir ürün pazarlayamıyordu.

Bu anlaşma nedeniyle Portekizli teknik adamın daha önce ve sonra görev yaptığı Inter, Real Madrid, Tottenham, Manchester United ve Roma gibi takımlar da Mourinho ürünleri satamıyordu.

Chelsea'nin lisansı yenilememesiyle isminin marka hakkı kalıcı olarak Mourinho'ya devrediliyor.

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