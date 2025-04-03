Chelsea'nin golcü hedefi: Emegha

Chelsea, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'un forveti Emanuel Emegha ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'nin golcü hedefi: Emegha
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03 Nisan 2025 16:34
Get football kaynaklı haberde Chelsea'nin Strasbourg'un 22 yaşındaki forveti Emanuel Emegha'yı transfer etmeyi düşündüğünü yazdı.

Haberde, Strasbourg teknik direktörü Liam Rosenior'ın performansında etkili olduğu ve Emegha'nın umut vaad eden bir futbolcu olduğu aktarılırken, yetenekli golcünün geçen sezonun üstünde bir performans gösterdiğinin altı çizildi. Emegha, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 9 gol atarken, bu sezon 24 maçta 12 gole ulaşmış durumda.

Ligde oynadığı son maç olan Olimpique Lyon mücadelesinde ağları sarsan Hollandalı futbolcu, attığı golle galibiyette önemli bir rol oynarken, takımı da Şampiyonlar Ligi potasına 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

Listedeki tek isim Emegha değil

Emegha'nın gelişimi ve Strasbourg'u Şampiyonlar Ligi'ne aday bir takım haline getirmesi, Chelsea'nin dikkatini çekmesini sağladı. İki kulübün yakın ilişkilerinin bulunduğu da haberde aktarılırken Chelsea'nin ilgilendiği tek futbolcunun Emegha olmadığı belirtildi.

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