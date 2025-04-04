Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.
Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.
Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.
Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.
Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti.