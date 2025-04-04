Antalyaspor, Samsunspor'u konuk edecek

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Reeder Samsunspor'u sahasında ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Samsunspor'u konuk edecek
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04 Nisan 2025 13:04
Son güncelleme 04 Nisan 2025 13:31
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.

Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.

Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti.

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