Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında olacak isim!

Galatasaray ile oynanan derbide Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü. İkilinin tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi durumunda kritik Trabzonspor maçında takımın başında kimin olacağı belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında olacak isim!
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04 Nisan 2025 09:56
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Pazar günü ligde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho ve Foti, PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilmesi durumunda takımın başında olamayacak.

ZEKİ MURAT GÖLE GÖREVE

Mourinho ve Foti'nin olmaması durumunda ise Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında kimin olacağı netlik kazandı.

Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.

DAHA ÖNCE 6 MAÇTA GÖREV ALDI

Zeki Murat Göle daha önce 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında toplam 6 maçta geçici teknik direktörlük yapmıştı.

 

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