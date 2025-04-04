Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında olacak isim!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Pazar günü ligde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho ve Foti, PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilmesi durumunda takımın başında olamayacak.
ZEKİ MURAT GÖLE GÖREVE
Mourinho ve Foti'nin olmaması durumunda ise Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında kimin olacağı netlik kazandı.
Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.
DAHA ÖNCE 6 MAÇTA GÖREV ALDI
Zeki Murat Göle daha önce 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında toplam 6 maçta geçici teknik direktörlük yapmıştı.
Pazar günü ligde Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho ve Foti, PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilmesi durumunda takımın başında olamayacak.
ZEKİ MURAT GÖLE GÖREVE
Mourinho ve Foti'nin olmaması durumunda ise Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin başında kimin olacağı netlik kazandı.
Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.
DAHA ÖNCE 6 MAÇTA GÖREV ALDI
Zeki Murat Göle daha önce 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında toplam 6 maçta geçici teknik direktörlük yapmıştı.