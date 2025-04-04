Osimhen ve Mourinho'dan hediye alan taraftara Beşiktaş 'dur' dedi!

Victor Osimhen ve Jose Mourinho'dan aldığı hırkalarla gündeme gelen bir taraftar, bu kez de Beşiktaş soyunma odasına girmeye çalıştı. Girişimi başarısız olan o taraftar stadyum görevlilerine yakalanınca dışarı çıkarıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Sözcü
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Osimhen ve Mourinho'dan hediye alan taraftara Beşiktaş 'dur' dedi!
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04 Nisan 2025 10:25
Son güncelleme 04 Nisan 2025 10:26
Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra 3 güvenlik görevlisini aşarak Osimhen'e ulaşan ve büyük bir heyecan yaşayarak hırkasını hediye alan taraftar Türkiye gündemine oturmuştu.

OSIMHEN FORMASINI SATMIŞTI

Daha önce Mourinho'nun da hırkasını alan o taraftar sıradaki hedefinin Rafa Silva olduğunu açıklamıştı. Osimhen'den aldığı hırkayı 50 bin TL'ye sattığını söyleyen ve Sözcü Instagram sayfasındaki videosu ile milyonlara ulaşan o taraftar yeni hedefi için Tüpraş Stadı'ndaydı.

YENİ HEDEF RAFA'YDI

Türkiye Kupası'nda Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maça giden genç taraftar mücadelenin ardından siyah beyazlıların soyunma odasına girmeye çalıştı.

Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan ve stada giren o taraftara güvenlik görevlileri engel olup dışarı çıkardı.

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