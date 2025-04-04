Hasan Şaş: 'Bence Mourinho geldiğine pişman'

Hasan Şaş, Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili Yeni Açık Youtube kanalında yorumlarda bulundu.
Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY, SIMSIKI SARILDI"
"Galatasaray şampiyonluk yarışına sımsıkı sarıldı. Galatasaray'ın yapısını bildiğim için mağlubiyet yaşansaydı bir şeyler değişebilirdi. Futbolcular ve Okan hoca da bunu bildiği için maça çok iyi hazırlandı. Galatasaray 53, Fenerbahçe 37 kez ikili mücadele kazandı. İşin özeti bu. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan öte bir maçı kazandı. Kupa kimsenin umrunda değil, hedef Lig."
"İKİ OYUNCU DOKUNUŞYLA MAÇI KAZANDI"
"Kaan Ayhan ve Lemina'nın oynaması, Gabriel Sara ve Lemina'yı çok rahatlattı. Okan Buruk, Çağlar Söyüncü ve Skriniar'ın arasına Barış Alper Alper Yılmaz'ı attı ve dengeyi bozdu. Okan Buruk, iki oyuncu dokunuşuyla derbiyi kazandı.
"MOURINHO, GELDİĞİNE PİŞMAN"
"Ben zamanında toplam 32 maç ceza almıştım. Maçtan sonra çıkan kavgalar ilk defa olmadı. 2000 yılında 8 maç ceza yediğim maçta Jailson bizim oyuncuya tokat atmıştı. O olay bizim stadımızda oldu. Jose Mourinho, benzerini İspanya'da yapmıştı. Bence Mourinho buraya geldiğine pişman. Şampiyonluk yarışından da geriye düştü. Kariyeri iyice düşüşe geçecek. Zaten yaptığı açıklamalarla Okan Buruk'a bilenmişti."
"GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZ KALECİLERİNDEN BİRİSİ OLACAK"
"Günay Güvenç, Galatasaray'ın olmazsa olmaz kalecilerinden birisi olacak. Çok başarılıydı. Karşı karşıya pozisyonlar çıkardı. Kendinden emin ve rahattı. Türk futbolu bence önemli bir karakter kazandı."
"LEMINA YORULUNCA OYUNDAN ÇIKMA İŞİNİ BİR KENARA BIRAKMALI"
"Mario Lemina, son 8 maça konsantre olursa Galatasaray çok şey kazanır. Yorulunca oyundan çıkma işini de bir kenara bırakmalı. Bacağına taktığı bantların da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Lemina'nın gerçekten sahaya odaklanması önemli. Okan hocanın Lemina'yı konsantre etmesi lazım."
"KAPILARI KİLİTLEMELERİ ENTERESAN"
"Fenerbahçe'nin maçtan sonra kapıları kilitlemesi enteresan. 2012'de de şampiyon olduğumuzda sahayı suladılar, ışıklar kapatıldı, birbirimizi görmemiştik."
Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY, SIMSIKI SARILDI"
"Galatasaray şampiyonluk yarışına sımsıkı sarıldı. Galatasaray'ın yapısını bildiğim için mağlubiyet yaşansaydı bir şeyler değişebilirdi. Futbolcular ve Okan hoca da bunu bildiği için maça çok iyi hazırlandı. Galatasaray 53, Fenerbahçe 37 kez ikili mücadele kazandı. İşin özeti bu. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan öte bir maçı kazandı. Kupa kimsenin umrunda değil, hedef Lig."
"İKİ OYUNCU DOKUNUŞYLA MAÇI KAZANDI"
"Kaan Ayhan ve Lemina'nın oynaması, Gabriel Sara ve Lemina'yı çok rahatlattı. Okan Buruk, Çağlar Söyüncü ve Skriniar'ın arasına Barış Alper Alper Yılmaz'ı attı ve dengeyi bozdu. Okan Buruk, iki oyuncu dokunuşuyla derbiyi kazandı.
"MOURINHO, GELDİĞİNE PİŞMAN"
"Ben zamanında toplam 32 maç ceza almıştım. Maçtan sonra çıkan kavgalar ilk defa olmadı. 2000 yılında 8 maç ceza yediğim maçta Jailson bizim oyuncuya tokat atmıştı. O olay bizim stadımızda oldu. Jose Mourinho, benzerini İspanya'da yapmıştı. Bence Mourinho buraya geldiğine pişman. Şampiyonluk yarışından da geriye düştü. Kariyeri iyice düşüşe geçecek. Zaten yaptığı açıklamalarla Okan Buruk'a bilenmişti."
"GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZ KALECİLERİNDEN BİRİSİ OLACAK"
"Günay Güvenç, Galatasaray'ın olmazsa olmaz kalecilerinden birisi olacak. Çok başarılıydı. Karşı karşıya pozisyonlar çıkardı. Kendinden emin ve rahattı. Türk futbolu bence önemli bir karakter kazandı."
"LEMINA YORULUNCA OYUNDAN ÇIKMA İŞİNİ BİR KENARA BIRAKMALI"
"Mario Lemina, son 8 maça konsantre olursa Galatasaray çok şey kazanır. Yorulunca oyundan çıkma işini de bir kenara bırakmalı. Bacağına taktığı bantların da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Lemina'nın gerçekten sahaya odaklanması önemli. Okan hocanın Lemina'yı konsantre etmesi lazım."
"KAPILARI KİLİTLEMELERİ ENTERESAN"
"Fenerbahçe'nin maçtan sonra kapıları kilitlemesi enteresan. 2012'de de şampiyon olduğumuzda sahayı suladılar, ışıklar kapatıldı, birbirimizi görmemiştik."