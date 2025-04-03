Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 13:05 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 13:05

Öğretmen Nisan Seminerleri İptal Mi? - 2025

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullardaki öğretmenlerin 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan mesleki çalışma dönemindeki uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iptal edildi.

Öğretmen Nisan Seminerleri İptal Mi? - 2025
Abone Ol
Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzasını taşıyan "Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi"ne ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıya göre, MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler için okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine iptal edildi.

Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

McTominay: 'Pogba'nın yerine oynamalıyım, diyemezsiniz' Napoli McTominay: "Pogba'nın yerine oynamalıyım, diyemezsiniz"
Inzaghi, Immobile için ısrarcı! Beşiktaş Inzaghi, Immobile için ısrarcı!
Fenerbahçe Opet'te hedef şampiyonluk Basketbol Fenerbahçe Opet'te hedef şampiyonluk
Beşiktaş'ın süper Mario'su! Beşiktaş Beşiktaş'ın süper Mario'su!
TFF'den Yasin Kol'a bir derbi daha! Spor Toto 1. Lig TFF'den Yasin Kol'a bir derbi daha!
TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Memur ve emeklilerin zammı ne kadar olacak? Gündem TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Memur ve emeklilerin zammı ne kadar olacak?
İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi Trendyol Süper Lig İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakemi
Masuaku, Solskjaer ile bambaşka! Beşiktaş Masuaku, Solskjaer ile bambaşka!
NİSAN AYI KİRA ARTIŞI ZAM ORANI 2025: Ev ve işyerleri Nisan ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oranında olacak? Yeni kira zammı hesaplama tablosu! | Özgün Haberler Gündem NİSAN AYI KİRA ARTIŞI ZAM ORANI 2025: Ev ve işyerleri Nisan ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oranında olacak? Yeni kira zammı hesaplama tablosu! | Özgün Haberler
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho kaç maç ceza alır?
2
Pep Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi
3
İbrahim Hatipoğlu: "Şimdi istediğin kadar konuş Acun Ilıcalı"
4
Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta
5
Mert Hakan Yandaş: "Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize"
6
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: "Yönetim istifa!"
7
Mauro Icardi'den derbi sonrası paylaşım!

SON HABERLER