Lewis Hamilton, Japonya GP cuma antrenmanlarının ardından aracın durumunu değerlendirdi.



Lewis Hamilton, Japonya GP'si ikinci antrenmanını dördüncü sırada tamamladıktan sonra Ferrari'nin henüz en hızlı takım olmadığını fakat iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.



Suzuka pistinin kendisine iyi hissettirdiğini belirten Hamilton, günün genel anlamda günün verimli geçtiğini ve aracın potansiyelini ortaya çıkarma konusunda doğru yolda olduklarını dile getirdi.



Hamilton, cuma günü seanslarının ardından şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten güzel bir gündü. Bu pist harika ve antrenmanlar genel anlamda iyi geçti."



"Bu piste her çıktığınızda sizi etkilemeyi asla bırakmıyor. Üstelik bu hafta sonu burada inanılmaz bir kalabalık var. Ferrari'ye verilen destek ise… Daha önce hiç böyle görmemiştim."



"Doohan'ın 1. virajdaki kazası biraz endişe vericiydi, onun iyi olduğunu görmek güzel."



"Pist oldukça rüzgârlıydı, özellikle Esses bölümünde karşıdan esen rüzgâr sizi zorlayabiliyor ama genel olarak iyi hissettim."



Hamilton, Ferrari'nin şu anda en hızlı takım olmadığını ancak gelişim için doğru bir temel yakaladıklarını vurguladı: "Tüm programımızı sorunsuz tamamladık. Hâlâ bulmamız gereken biraz performans var. Şu an en hızlı takım değiliz ama elimizde iyi bir temel var ve bundan memnunum."



(Kaynak:Motorsport)



