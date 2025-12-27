27 Aralık
CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapılıyor.

calendar 27 Aralık 2025 10:35 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.




SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

TARİHİ BORÇLANMA KARARI

Serdal Adalı: "Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz.  Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum.

Serdal Adalı: "Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."

Serdal Adalı: "Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var! 

Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"

"SOSYAL MEDYA OPERASYONU!"

Serdal Adalı: "Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonla izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."

Serdal Adalı: "Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz."

SANCAKTEPE PROJESİ

Serdal Adalı: "Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır. 

Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı."

AKATLAR PROJESİ

Serdal Adalı: "Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz.

Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak."

AKARETLER

Serdal Adalı: "Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik.

Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim."

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.









