PSG, şampiyonluğunu ilan edebilir

PSG, cumartesi günü karşılaşacağı Angers'ten 1 puan alması halinde Ligue 1'deki 13'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PSG, şampiyonluğunu ilan edebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 14:26
Son güncelleme 04 Nisan 2025 14:28
Paris ekibi, cumartesi günü TSİ 18.00'de ağırlayacağı Angers'den puan alması halinde bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yarın Angers'yi ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), bir puan alması halinde bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.

PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery