Bayern'in Müller'i gönderme sebebi ortaya çıktı!

Alman devi Bayern Münih, Thomas Müller ile yollarını ayırmaya kararı aldı. Yolların ayrılma sebebi, Müller'in yıllık maaşı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern'in Müller'i gönderme sebebi ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 15:57
Son güncelleme 03 Nisan 2025 15:58
Bayern Münih, 35 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller ile yollarını ayırma kararı aldı.

Münih'in bu kararı almasındaki ana etken, Müller'in kazandığı yıllık ücret.

Bild'in haberine göre Alman oyujncu, Bavyera ekibinden yıllık 17 milyon euro kazanıyor. 

CENGİZ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye göndermeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Thomas Müller, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Alman oyuncu, altyapılarla birlikte tam 25 senedir Bayern için forma giydi ve toplamda 742 maça çıkarak 247 gol, 273 asistlik katkı yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery