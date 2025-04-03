Bayern'in Müller'i gönderme sebebi ortaya çıktı!

Bayern Münih, 35 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller ile yollarını ayırma kararı aldı.



Münih'in bu kararı almasındaki ana etken, Müller'in kazandığı yıllık ücret.



Bild'in haberine göre Alman oyujncu, Bavyera ekibinden yıllık 17 milyon euro kazanıyor.



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Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye göndermeyi planlıyor.



PERFORMANSI



Thomas Müller, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 35 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



Alman oyuncu, altyapılarla birlikte tam 25 senedir Bayern için forma giydi ve toplamda 742 maça çıkarak 247 gol, 273 asistlik katkı yaptı.