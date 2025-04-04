Tarihi 'değerde' derbi: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Türkiye Kupası tarihinin 308 milyon Euro ile en değerli karşılaşması oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tarihi 'değerde' derbi: Fenerbahçe - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 09:51
Son güncelleme 04 Nisan 2025 10:45
Her anı nefes kesen ve heyecanın hiç eksik olmadığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, tarihe geçen bir mücadele oldu.

Son yıllarda iki takımın Victor Osimhen, Gabriel Sara, Davinson Sanchez, Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti.

308 MİLYON EURO

Ezeli rakiplerin toplam ilk 11 değerleri 308 milyon euro oldu.

BİR ÖNCEKİ REKOR 155 MİLYON EUROYDU

Daha önceki rekor, 2015-16 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon euroydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery