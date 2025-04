NBA'in eski süperstar isimlerinden Hall of Fame üyesi oyuncusu Tracy McGrady, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 1'e 1 karşılaşmalarda kazanma şansını çok düşük gördüğünü belirtti.



McGrady, geçtiğimiz günlerde Makeshift Project podcast'inde yaptığı cesur bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve James'in günümüz NBA yıldızlarına karşı 1'e 1 maçlarda "ezileceğini" söyledi.



McGrady, LeBron'un uzun kariyerine ve büyüklüğüne saygı gösterse de, görüşleri tartışmalı bir boyuta kaydı:



"LeBron, 22 yıl boyunca inanılmaz bir oyuncu oldu. Ve bu sürede en iyi basketbol oyuncusuydu, kim bilir ne kadar uzun süre. Ama 1'e 1 maçlarda? Bence ezilir. Gerçekten ezilir ama şu an NBA'de olan oyunculara karşı. Ve eminim LeBron da aynısını söyleyecektir. Çünkü onun oyun tarzı doğal olarak 5'e 5 oyununa uygun. O bir 1'e 1 oyuncusu değil.



Kobe bir 1'e 1 oyuncusu. Kyrie bir 1'e 1 oyuncusu. James Harden da aynı şekilde. Ve LeBron bu tarz oyunculara karşı bir şey yapamaz.



Yani bilmiyorum. Ama şunu biliyorum — her zaman büyük isimleri konuşuyoruz ama bence aklınızda olmayan oyuncular var, gerçekten 1'e 1 basketbolu oynayabilen oyuncular."



McGrady açıklamalarına devam ederek, LeBron'un oyun tarzının esasen takım oyununa dayalı olduğunu — sahayı okuma, organizasyon yapma ve doğru basketbol hamlesini yapma üzerine kurulu olduğunu belirtti.