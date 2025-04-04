NBA'in eski süperstar isimlerinden Hall of Fame üyesi oyuncusu Tracy McGrady, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in 1'e 1 karşılaşmalarda kazanma şansını çok düşük gördüğünü belirtti.
McGrady, geçtiğimiz günlerde Makeshift Project podcast'inde yaptığı cesur bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve James'in günümüz NBA yıldızlarına karşı 1'e 1 maçlarda "ezileceğini" söyledi.
McGrady, LeBron'un uzun kariyerine ve büyüklüğüne saygı gösterse de, görüşleri tartışmalı bir boyuta kaydı:
"LeBron, 22 yıl boyunca inanılmaz bir oyuncu oldu. Ve bu sürede en iyi basketbol oyuncusuydu, kim bilir ne kadar uzun süre. Ama 1'e 1 maçlarda? Bence ezilir. Gerçekten ezilir ama şu an NBA'de olan oyunculara karşı. Ve eminim LeBron da aynısını söyleyecektir. Çünkü onun oyun tarzı doğal olarak 5'e 5 oyununa uygun. O bir 1'e 1 oyuncusu değil.
Kobe bir 1'e 1 oyuncusu. Kyrie bir 1'e 1 oyuncusu. James Harden da aynı şekilde. Ve LeBron bu tarz oyunculara karşı bir şey yapamaz.
Yani bilmiyorum. Ama şunu biliyorum — her zaman büyük isimleri konuşuyoruz ama bence aklınızda olmayan oyuncular var, gerçekten 1'e 1 basketbolu oynayabilen oyuncular."
McGrady açıklamalarına devam ederek, LeBron'un oyun tarzının esasen takım oyununa dayalı olduğunu — sahayı okuma, organizasyon yapma ve doğru basketbol hamlesini yapma üzerine kurulu olduğunu belirtti.
McGrady, geçtiğimiz günlerde Makeshift Project podcast'inde yaptığı cesur bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve James'in günümüz NBA yıldızlarına karşı 1'e 1 maçlarda "ezileceğini" söyledi.
McGrady, LeBron'un uzun kariyerine ve büyüklüğüne saygı gösterse de, görüşleri tartışmalı bir boyuta kaydı:
"LeBron, 22 yıl boyunca inanılmaz bir oyuncu oldu. Ve bu sürede en iyi basketbol oyuncusuydu, kim bilir ne kadar uzun süre. Ama 1'e 1 maçlarda? Bence ezilir. Gerçekten ezilir ama şu an NBA'de olan oyunculara karşı. Ve eminim LeBron da aynısını söyleyecektir. Çünkü onun oyun tarzı doğal olarak 5'e 5 oyununa uygun. O bir 1'e 1 oyuncusu değil.
Kobe bir 1'e 1 oyuncusu. Kyrie bir 1'e 1 oyuncusu. James Harden da aynı şekilde. Ve LeBron bu tarz oyunculara karşı bir şey yapamaz.
Yani bilmiyorum. Ama şunu biliyorum — her zaman büyük isimleri konuşuyoruz ama bence aklınızda olmayan oyuncular var, gerçekten 1'e 1 basketbolu oynayabilen oyuncular."
McGrady açıklamalarına devam ederek, LeBron'un oyun tarzının esasen takım oyununa dayalı olduğunu — sahayı okuma, organizasyon yapma ve doğru basketbol hamlesini yapma üzerine kurulu olduğunu belirtti.