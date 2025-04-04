Nihat Kahveci: 'Barça kesin alır!'

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci yorumladı. Kahveci, Göztepe'de 3 gol atarak yıldızlaşan Romulo için övgü dolu ifadeler kullandı.
Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Frikikten attı, penaltıdan attı, akan oyundan attı. Romulo hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Barcelona, Real, City, Bayern... Lewandowski de yaşlandı, Barcelona kesin alır. Oralara gidersin. Toplam 23 maç oynamış, 15 gol-8 asist, 23 gol katkısı Romulo'nun. Her maçta 1 gol ya da asisti var. Bu istatistikler Messi ve Ronaldo istatistikleri yıllardır. Helal olsun. Göztepe, özellikle Beşiktaş 10 kişi golü yedikten sonra oyunun her yerinde vardı."
Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Frikikten attı, penaltıdan attı, akan oyundan attı. Romulo hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Barcelona, Real, City, Bayern... Lewandowski de yaşlandı, Barcelona kesin alır. Oralara gidersin. Toplam 23 maç oynamış, 15 gol-8 asist, 23 gol katkısı Romulo'nun. Her maçta 1 gol ya da asisti var. Bu istatistikler Messi ve Ronaldo istatistikleri yıllardır. Helal olsun. Göztepe, özellikle Beşiktaş 10 kişi golü yedikten sonra oyunun her yerinde vardı."