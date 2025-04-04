Reeder Samsunspor Avrupa aşkına

Ligde 3'üncü sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Reeder Samsunpor, cumartesi günü Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Reeder Samsunspor Avrupa aşkına
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04 Nisan 2025 13:40
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

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