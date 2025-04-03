Liverpool'da hedef Takefusa Kubo

Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.



TeamTalk'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo ile ilgileniyor.



İspanya La Liga'da bu sezon Avrupa kupaları potasından uzak kalan Real Sociedad'ın, Avrupa kupası bileti alamaması durumunda Martin Zubimendi ve Takefusa Kubo gibi önemli futbolcularla yollarını ayırabileceği belirtildi. Kubo ile ilgilenen Liverpool için Real Sociedad'nın ligdeki durumunun bir fırsat olabileceği yazıldı.



SALAH FAKTÖRÜ



Öte yandan Liverpool'da sözleşmesi bitecek Muhammed Salah'ın geleceğinin de Kubo transferi için önemli bir etken olduğu aktarıldı. Liverpool'un, Salah'ın ayrılması durumunda 23 yaşındaki Kubo için kesin harekete geçmesinin beklendiği öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Sociedad'da bu sezon 43 maçta süre bulan Kubo, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Kubo'nun Real Sociedad ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



