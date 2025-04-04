NBA uyardı, Morant umursamadı! Tekrar silah hareketi...

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, geçtiğimiz gece takımının Miami Heat'e karşı 110-108 galibiyet elde ettiği maçta bir kez daha parmağıyla silah hareketi yaptığı görüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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NBA uyardı, Morant umursamadı! Tekrar silah hareketi...
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04 Nisan 2025 12:45
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, geçtiğimiz gece takımının Miami Heat'e karşı 110-108 galibiyet elde ettiği maçta bir kez daha parmağıyla silah hareketi yaptığı görüldü.

Morant'e, daha önce aynı hareketi yapmasının ardından lig tarafından bir uyarı verildiği bildirildi.

Grizzlies yıldızı ve Golden State Warriors oyuncusu Buddy Hield, her ikisi de Salı günü Warriors'ın 134-125'lik Grizzlies galibiyetinde silah hareketi yapmışlardı. Lig, bu hareketlerin şiddet içermediğini ancak uygunsuz olduğunu belirtti.

Morant ve Hield, yaptıkları hareketler nedeniyle teknik faul almışladı.

Ja, daha önce sosyal medyada silah göstermesi nedeniyle lig tarafından iki kez cezalandırılmıştı.

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