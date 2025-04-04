Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey'yi parmak tendonu sakatlığı nedeniyle 2024-25 sezonu için sahalardan uzak tutma kararı aldı.



Sakatlığını tedavi etmek için 3 Mart'tan bu yana maç oynamamış olan Maxey, sezonu 26.3 sayı, 3.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla tamamladı.



Maxey ve 76ers, geçtiğimiz yaz 204 milyon dolarlık beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Maxey, geçen sezon NBA'in En Çok Gelişen Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.



76ers, daha önce Joel Embiid ve Paul George'u sezonun geri kalanı için sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. Philadelphia, Oklahoma City Thunder'a korunmalı bir ilk 6 sırada yer alan draft hakkı borçlu.



