Rizespor, 4 eksik ile Sivasspor karşısında

Trendyol Süper Ligi'nde 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, cumartesi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, 4 eksik ile Sivasspor karşısında
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04 Nisan 2025 12:31
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada bulunuyor, Sivasspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Karadeniz takımında, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou ve kart cezası bulunan Samet Akaydin ile Olawoyin maçta forma giyemeyecek.

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