Beşiktaş, Masuaku ile yola devam edilmeyecek!

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arthur Masuaku ile yolla devam etmeme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Masuaku ile yola devam edilmeyecek!
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04 Nisan 2025 13:29
Son güncelleme 04 Nisan 2025 13:43
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arthur Masuaku ile yola devam etmeme kararı alındı.

Sports Digital'den Sercan Dikme'nin haberine göre Masuaku ile yollar ayrılacak. Yönetim yeni sezon yabancı bir sol bek transferi yapacak.

Deneyimli sol bek, Serdal Adalı seçildikten sonra sözleşmesindeki yenileme maddesini kaldırmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
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