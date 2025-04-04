Victor Osimhen: "Geleceğimle ilgili kararımı vermedim"

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe'yi kupadan eledikleri ve iki gol attığı maçın ardından dönüş yolunda, takım arkadaşlarına hem şampiyonluk hem de takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen: 'Geleceğimle ilgili kararımı vermedim'
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04 Nisan 2025 09:44
Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle kendine gelirken başrolde Victor Osimhen vardı. Kadıköy'de attığı iki golle hem gerçek Galatasaraylı olan hem de turu getiren Nijeryalı yıldız takım arkadaşlarına verdiği sözü tuttu.

Devre arasında Avrupa devlerinin teklifini tek tek geri çevirerek takıma bağlılığını gösteren başarılı forvet, derbiye kendisini ekstra motive etti. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kendime güveniyorum" demişti.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ

Kadıköy'den takımını zaferle döndüren Osimhen, dönüş yolunda tebrikleri kabul ederken bu kez de arkadaşlarına şampiyonluk sözü verdi.

"GELECEĞİMLE İLGİLİ HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Deneyimli yıldız, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an tek odak noktam Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu takımı şampiyon yapacağım'' iddiasında bulundu. 

 
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