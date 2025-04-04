Sivasspor, Karadeniz'e konuk olacak

Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattının üzerinde yer alan Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Karadeniz'e konuk olacak
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04 Nisan 2025 13:14
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra Rize'ye gidecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 30 puan topladı.

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