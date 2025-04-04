Cunningham, Detroit Pistons'ın geçtiğimiz sezon sadece 14 galibiyet aldığı dönemi geride bırakıp, 42-32'lik bir dereceyle NBA tarihinin en dikkat çekici tek sezon dönüşlerinden birini gerçekleştirmesinin arkasındaki lider figür olarak öne çıkıyor.



Geçen yılın bir numaralı draft seçimi olan Cunningham, kendisini NBA En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülüne aday gösteren bir performans sergileyerek eleştirmenlerine de cevap verdi.



"Dünyanın en iyi basketbolcusu olabileceğimi düşünüyorum. Bu yolda ilerlediğimi hissediyorum," diyen Cunningham, ESPN'e açıklamalarda bulundu. "Bunun insanlar tarafından anlaşılmasını istiyorum ve her maçta bunu göstermek için çalışıyorum."



Cunningham, bu sezon kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakaladı; 25.7 sayı, 9.2 asist ve %46.2 saha içi isabetle oynuyor. Cunningham'ın liderlik özellikleri de, özellikle takımın zor dönemlerinde çok değerli oldu. Pistons, geçen Aralık ayında 27 maçlık üst üste mağlubiyet serisi ile NBA tarihine geçtikten sonra, Cunningham takım arkadaşlarını topladı ve "Tekneden atlamayın. Şu an yalnız kalmak kolay ama birbirimize güvenmeye ve birbirimizi zorlamaya devam etmemiz gerek," şeklinde onları motive etti.



"Çok nadiren, bir oyuncu kendini geliştirirken başkalarını geride bırakmaz," diyen Pistons koçu J.B. Bickerstaff, "Cade, sadece kendi gelişimine ve büyümesine odaklanmakla kalmaz, takım arkadaşlarının da hep yanında olmasını sağlar." ifadelerini kullandı.



Pistons sahibi Tom Gores ise, franchise oyuncusuna olan güvenini: "Cade'de gördüğüm şey, sadece sahada gördüğünüz bir şey değil. Zorlukları kucakladı; sorumluluğu kimseye yüklemedi. Buna göz yummamamın bir nedeni de, o göz yummadı." cümleleriyle dile getirdi.



Pistons, Cunningham'e bu yaz beş yıllık maksimum sözleşme uzattı ve oyuncunun 'Rose kuralı' kapsamında 224 milyon dolardan 269 milyon dolara yükseltilmesi bekleniyor.



