UEFA Kaleci B Lisans Antrenör Eğitimi, Altınordu'da yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA Kaleci B Lisans Antrenör Eğitimi, Altınordu Futbol Kulübü ev sahipliğinde devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde dün başlayan eğitime 18 kaleci antrenörü katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü ve Sorumlu Kaleci Antrenör Eğitimcisi Alper Boğuşlu, UEFA Kaleci B Antrenör Eğitimi'nin yeni nesil bir kurs olduğunu belirterek, "Avrupa daha önce başladı. Biz yeni yeni bu kulvarda başladık. Şu anda 12. grubun blok eğitimindeyiz. Daha önce Riva tesislerimiz veya herhangi bir otelde yapıyorduk. Bu defa bir spor merkezinde olmak istedik." ifadelerini kullandı.



UEFA Kaleci Departmanı Türkiye Sorumlusu Martin Thomas da tesisin harika olduğunu belirterek, "TFF'nin kalecilik yeterliliklerine sahip olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise 18 antrenörün kurstan sonra belgelerini alacağını, Altınordu'nun gelecek günlerde de alt yaş gruplarında Türkiye finallerine ev sahipliği yapacağını belirtti.



Eğitim, cumartesi sona erecek.



