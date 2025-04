NCAA'de Duke Üniversitesi forması giyen Cooper Flagg, NBA'deki birkaç takım yöneticisi tarafından ligin bazı geçmişteki ve bugünkü yıldızlarının hangisine denk düştüğüne dair iddiaların merkezinde yer aldı.



Flagg, 2025 NBA Draftı'nın en iyi oyuncu adayı olarak gösteriliyor. ESPN ise bu konuda birçok yönetici ve gözlemciyle görüştü ve bu isimler Flagg'i Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Lamar Odom, Scottie Pippen ve Andrei Kirilenko ile karşılaştırdı.



Flagg'in halihazırda savunmada elit bir oyuncu olup basketbolu anlama konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduğu düşünülse de, kendisinin bir süperstar olarak hücumda liderlik etme potansiyeli hakkında bazı endişeler gündeme geldi.



"Her ikisi de Duke'ta gerçekten olumlu bir şekilde kendilerini gösterdiler, başarılı olmaları için birkaç farklı yolu vardı," diyen bir Batı Konferansı yöneticisi, Tatum karşılaştırması hakkında konuştu. "Flagg son zamanlarda kötü şut performansları gösterdi, örneğin [Alabama karşısında Elite Eight'te] ama yine de çok etkili oldu [zafer için]. ... Her ikisinin de şutları sorgulandı, ama bu aslında saçma bir endişeydi. Her ikisi de fiziklerine ve kullanım oranlarına göre gerçekten iyi bir oyun hissine sahip."



"Scottie diyorum çünkü, takımın ana ismi olabilir ve o da MJ Chicago'dan ayrıldığında bir numara olmuştu ama kendisi en iyi ikinci adamdı," diyen bir Doğu Konferansı genel menajeri, Flagg hakkında düşüncelerini "Cooper bence mükemmel bir ikinci adam olacak ama belki onun yanında en iyi 10 oyuncudan birinin olması gerekecek. Beni tabii ki yanıltabilir ama kariyerinde şampiyonluk takımı için bir numara olacağını düşünmüyorum." şeklinde belirtti.



Leonard, NBA'ye savunmada etki yaratması beklenen bir oyuncu olarak girmiş, ancak inanılmaz bir gelişim göstermiş ve skorer olarak da büyük bir başarı elde etmişti.



"[Flagg] savunmada gerçekten iyi ve hemen etkili olabilecek bir oyuncu, fiziği, çabası ve IQ'su sayesinde," diyen bir gözlemci, Flagg'in gelişimini Kawhi'ın NBA kariyerinin ilk yıllarına "Her zaman çok iyi bir savunmacıydı ve hücum da gelişiyor. Bu, Kawhi'nin kariyerine çok benziyor; gerçekten faydalı özelliklere sahipti ve ardından oyununu tamamlayarak gerçek bir iki yönlü oyuncu oldu." ifadeleriyle benzetti.