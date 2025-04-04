Manisa Basket seri istiyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, küme düşme hattından uzaklaşmak için seri galibiyetler hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket seri istiyor
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04 Nisan 2025 14:33
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Tofaş'ı mağlup ederek nefes alan düşme hattından uzaklaşma hedefindeki Manisa Basket cumartesi Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Manisa Basket'in bitime 7 maç kala 7 galibiyeti bulunuyor.

Hafta içinde Eurocup yarı finalinde Gran Canaria'ya elenerek final şansını tepen Bahçeşehir Koleji'nin 13 galibiyeti var. Bahçeşehir'in geçen hafta Aliağa Petkimspor maçı ise Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.
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