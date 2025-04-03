Arsenal'den Gabriel Magalhaes için sakatlık açıklaması

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal'de, Gabriel Magalhaes'in sezonu kapattığı açıklandı.



Arsenal'in Salı günü Fulham'ı konuk ettiği maçta 16. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Magalhaes için kulüpten açıklama geldi.



Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun hamstring sakatlığı yaşadığı ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı bildirildi.



27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonun başlangıcına hazır olmasının hedeflendiğini açıklayan kulüp, ameliyatın hemen ardından iyileşme ve rehabilitasyon programına başlanacağını duyurdu.



Öte yandan kulüpteki herkesin, Gabriel'in en kısa sürede tam sağlığına kavuşması için onu desteklemeye odaklandığı belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Magalhaes, bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 42 resmi maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.