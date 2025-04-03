Mourinho'nun fiziki müdahalesi öncesi Okan Buruk ne dedi?

Ersin Düzen, TV100'de yaptığı programda Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan diyalogu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun fiziki müdahalesi öncesi Okan Buruk ne dedi?
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03 Nisan 2025 16:45
Son güncelleme 03 Nisan 2025 16:47
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kupada karşılaştığı maçta Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel bir eylemde bulunmuş ve Okan Buruk yerde kalmıştı.

TV100'den Ersin Düzen'in iddiasına göre; Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına gidip diyalog kurmaya başladı. Hemen ardından Okan Buruk da hakemlerle konuştu ve onları tebrik etti.

Jose Mourinho'nun hakem eleştirisi olmasından dolayı Okan Buruk, Portekizli teknik adama dönerek, "Very good Refling" yani "İyi bir hakem performansı" dedi.

Ardından Mourinho da Okan Buruk'un üstüne yürüyerek burnunu sıktı ve Türk teknik adam yerde kaldı. Okan Buruk, Muslera ve İrfan Can Kahveci'nin yardımlarıyla ayağa kalkmasının ardından saha içerisinde Mourinho'yu aradı.

Mourinho, hakem Cihan Aydın'dan kırmızı kart görmesi sebebiyle tünele doğru ilerledi.

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