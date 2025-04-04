Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, gümüş madalya kazandı

Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, İtalya'da düzenlenen turnuvada gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli cimnastikçi Sinan Cankurt, gümüş madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 14:56
İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Trampolin Gençler Milli Takım sporcusu Sinan Cankurt, kürsüde yer aldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riccione'deki turnuvada yarışan Cankurt'un, 15-16 yaş erkekler kategorisinde 51 bin 680 puanla ikinciliği elde ettiği belirtildi.

Cankurt'un bu önemli başarıyla uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği vurgulanan açıklamada, milli sporcunun gelecekteki şampiyonluklar için de umut verdiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery