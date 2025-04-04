Altay'da futbolculara pankartlı destek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Altay'da, taraftarlar futbolculara destek pankartı açtı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da futbolculara pankartlı destek
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04 Nisan 2025 14:27
Son güncelleme 04 Nisan 2025 14:28
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın taraftarları hazırladıkları pankartla siyah-beyazlı takıma destek verdi.

İzmir temsilcisinin Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yer alan antrenman sahasının tellerine astıkları pankartta, "Umutlarımız ayaklarınızda" mesajı veren 12'nci adam, lige tutunma mücadelesinde futbolculara inandıklarını ve onların yanlarında olduklarını gösterdi.

Altaylılar oyunculardan sonuna kadar mücadeleyi bırakmamalarını istedi. Kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan ve bu hafta Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3 puan alacak olan 18 puanlı Altay, son 5 maçının 3'ünü İzmir'de oynayacak.

Siyah-beyazlılar bu periyotta İnegölspor (D), İskenderunspor, Kepezspor, Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'la final maçlarına çıkacak.

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