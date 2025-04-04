Minnesota Timberwolves'un yeni sahipleri Alex Rodriguez ve Marc Lore'un, takımın en efsanevi isimlerinden Kevin Garnett ile takımın arasındaki ilişkiyi düzeltmek istedikleri öne sürüldü.



Geçtiğimiz gün Glen Taylor'dan 1.5 milyar dolar karşılığında tamamıyla satın alınan ekibin yeni sahipleri Rodriguez ve Lore, Garnett ile ilişkileri onarmayı hedefliyor.



ESPN'den Shams Charania'ya göre ikili, ekibin ilk gerçek efsanesi olan Garnett ile aralarındaki ilişkiyi yeniden inşa etmek istiyor. Garnett, 1995-2007 ve 2014-2016 yılları arasında Timberwolves forması giymişti.



Garnett'in eski sahip Taylor ile uzun süredir sorunları bulunuyordu. Sorunlar, Taylor'ın 2007 yılında Garnett'in Boston Celtics'e takas edilmeden önce tanking yaptığına dair imalarda bulunmasıyla başlamıştı. Garnett, eski merhum koçu Flip Saunders'ın altında Minnesota'ya döndüğünde, emekli olduktan sonra ön ofiste bir görev alacağına inanmış, ancak Saunders'ın 2015 yılında vefat etmesinin ardından, takım, koç ve başkan olarak Tom Thibodeau'yu göreve getirmişti. Garnett, bunun fırsat engellemesi olduğunu düşünmüş ve o günden itibaren Taylor'ın bulunduğu sürece formasının emekli edilmesini kabul etmemişti.



Ancak şimdi Taylor'ın takımdan ayrılmasıyla, Garnett'in bu durumu yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.



Garnett, takımla geçirdiği süreçte bir MVP ödülü kazanmış, 11 kez All-Star olmuş, sekiz kez All-NBA kadrolarına seçilmiş, birçok kez savunma beşlerine girmiş ve yine birçok kez Yılın Savunmacısı ödülüne aday gösterilen bir isim olmuştu.



