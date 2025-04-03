Gümüş Neden Düşüyor? 3 Nisan 2025

Başkan Trump'ın tüm ithalat kalemlerine %10 oranında temel bir tarife uygulaması, Çin (%34), Avrupa Birliği (%20) ve Japonya (%24) gibi önemli ticaret ortaklarına yönelik daha yüksek vergiler getirmesi piyasalarda endişe yarattı. Ayrıca, yabancı yapımı otomobillere uygulanan %25'lik tarife de anında yürürlüğe girdi. Trump, bu tarifeleri yerli üretimi desteklemek ve ticaret açıklarını azaltmak için bir strateji olarak savundu.

Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları rekor seviyelere yükselirken, gümüş fiyatları emtia piyasalarındaki genel satış dalgasıyla birlikte baskı altında kaldı.

Öte yandan, ABD'den gelen ekonomik veriler de piyasaları etkiledi. Mart ayında imalat sektöründe daralma yaşanırken, Şubat ayında iş ilanları beklenenden daha fazla düşerek 7,57 milyona geriledi. Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerini bekleyerek ekonomik sinyalleri yakından takip ediyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu düşüşün ne kadar süreceği ve piyasaların bu gelişmelere nasıl tepki vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.