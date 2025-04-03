Voleybolda 4'lü final heyecanı

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final heyecanı İzmir'de yaşanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda 4'lü final heyecanı
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03 Nisan 2025 09:50
Son güncelleme 03 Nisan 2025 11:02
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i cuma günü İzmir'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

- Yarı final:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

- Final:

5 Nisan Cumartesi:

16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

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