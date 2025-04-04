En-Nesyri, büyük maçlarda kayıp

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı.
EZELİ RAKİPLERE ATAMADI
Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.
DERBİDE YOKLARI OYNADI
Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.
EZELİ RAKİPLERE ATAMADI
Tecrübeli golcü, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.
DERBİDE YOKLARI OYNADI
Faslı golcü, son olarak Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray derbisinde yokları oynadı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.