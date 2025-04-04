Beşiktaş'a 23 milyonluk forvet: Alassane Plea!

HEDEFTE PLEA VAR



Bu doğrultuda ilerleyen siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Plea ismi gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Ciro Immobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.



TALİPLERİ VAR



Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



32 yaşındaki Plea Mönchengladbach bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alassane Plea'nın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.