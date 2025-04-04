Beşiktaş'a 23 milyonluk forvet: Alassane Plea!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olması sonucu kupaya veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, odağını gelecek sezonun transfer dönemine çevirdi.
"İSTİKRARLI BİR YAPI KURMAK AMACIM"
Beşiktaş'ın çeyrek finalde Göztepe ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz." dedi.
HEDEFTE PLEA VAR
Bu doğrultuda ilerleyen siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Plea ismi gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Ciro Immobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.
TALİPLERİ VAR
Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi.
"İSTİKRARLI BİR YAPI KURMAK AMACIM"
Beşiktaş'ın çeyrek finalde Göztepe ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz." dedi.
HEDEFTE PLEA VAR
Bu doğrultuda ilerleyen siyah-beyazlılarda yeni sezon forvet transferinde Alessane Plea ismi gündeme geldi. Foot Mercato'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Ciro Immobile'nin yerine Fransız golcüyü düşündüğü aktarıldı.
TALİPLERİ VAR
Haberde, deneyimli golcüyle Fransa Ligue 1 ve Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğu, Premier Lig'den Crystal Palace'ın da bu transfere dahil olabileceği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
32 yaşındaki Plea Mönchengladbach bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alassane Plea'nın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
32 yaşındaki Plea Mönchengladbach bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan Alassane Plea'nın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.